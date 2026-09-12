Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu 126 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu 126 sporcuyla başladı

Erzincan\'da Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu 126 sporcuyla başladı
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Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu, açılış töreniyle başladı. Türkiye'nin 26 ilinden gelen 126 sporcunun katıldığı organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu, açılış töreniyle başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin 26 ilinden gelen 126 sporcuya başarılar dilendi.

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada sporculara "Sancak şehri Erzincan'ımıza hoş geldiniz." diyerek organizasyonun kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin geçmiş ile gelecek arasındaki bağı güçlü tutmasını istediklerini belirten Aydoğdu, yaşayan kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekti.

Aydoğdu, "Devletimiz, yaşayan kültür miraslarımıza özenle sahip çıkmaktadır. Tarihine ve değerlerine bağlı nesiller, güçlü Türkiye'nin mimarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun kentin simge isimlerinden Sultan Melik Gazi'nin adıyla düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Aydoğdu, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu, 11-13 Eylül tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu 126 sporcuyla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu 126 sporcuyla başladı - Son Dakika
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