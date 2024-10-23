Erzincan'da Sezonun İlk Kayak Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Erzincan'da Sezonun İlk Kayak Heyecanı

Erzincan'da karla kaplanan Ergan Dağı'nda motorsikletli grup sezonun ilk kayaklarını yaptı.

23.10.2024 10:39
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1)SEZONUN İLK KAYAĞI ERZİNCAN'DA YAPILDI

ERZİNCAN Enduro Motorsporları Kulübü üyesi bir grup, karla kaplanan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesinde motosikletle tur atıp, sezonun ilk kayağını yaptı.

Havaların soğuması ile Erzincan'da kar etkili olurken, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı zirvede motosiklet sürmek ve kayak yapmak isteyen Enduro Motorsporları üyesi bir grup, kent merkezinden yola çıktı. Ergan Dağı'na ulaşan grup, karlı zirvede motosiklet sürdü. Kar üstünde bir süre motosikletle tur atan grup, daha sonra sezonun ilk kayağını yaptı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Grup üyesi ve kayak antrenörü Canser Atila, "Erzincan'a ilk kar düştü. Biz de yine bunu fırsata çevirerek Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Tesis kapalı olduğu için kros motorlarımızla zorlayıcı parkurlardan geçerek geldik. Hazırlığımızı yapıp, ilk önce kayakları motorun arkasına bağlayıp, biraz aksiyon yaşayalım istedik. Daha sonra da eğimli bir yerden kontrollü bir şekilde ekipmanlarımızı giyerek yılın ilk kayağını yaptık. Her şey çok güzeldi, Adrenalin tutkunlarını Erzincan'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzincan'da Sezonun İlk Kayak Heyecanı - Son Dakika

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