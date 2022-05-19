Erzincan'da "spor aşkı engel tanımaz" - Son Dakika
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Erzincan'da "spor aşkı engel tanımaz"

19.05.2022 08:39
Erzincan'da "spor aşkı engel tanımaz"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Spor aşkı engel tanımaz" projesi çerçevesinde Erzincan'da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapılırken sporcuların gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Spor aşkı engel tanımaz" projesi çerçevesinde Erzincan'da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapılırken sporcuların gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Erzincan Atletizm Pistinde yapılan malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Özel Eğitim Okullarının yöneticileri ve öğrencileri ile sporcular katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşması Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından yapıldı. Mumcu konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın düzenlenen tören ile bizzat yola çıkardığı tırlarımız 81 ile ulaştı. Erzincan'a gelen tır içerisinde yer alan spor malzemelerimde burada düzenlenen tören ile 3 okulumuza teslim ediyoruz. Çok güzel, başarılı sporcular yetiştirdik ve3 yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu malzeme desteği de sizlere azda olsa bir katkı sağlayacaktır. Bu iş biraz özveri gerektiriyor. Bu özveride bizimle birlikte ortak olduğunuz için, beraber yol yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Spor tesislerimize çocuklarımızı mutlaka getirelim" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Teakwondo sporcuları tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından ise programa katılan Özel Eğitim Okullarının öğrencileri davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi.

"Spor aşkı engel tanımaz" diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 Özel Eğitim Okuluna farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesi yola çıkarken, Erzincan'a gelen malzemeler 3 okula teslim edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da spor aşkı engel tanımaz
Erzincan'da spor aşkı engel tanımaz
Erzincan'da spor aşkı engel tanımaz
Erzincan'da spor aşkı engel tanımaz

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'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Manisa'da 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Manisa'da Erzincan'da 'spor aşkı engel tanımaz' Erzincan'da 'spor aşkı engel tanımaz'
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Atletizm, Erzincan, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan'da 'spor aşkı engel tanımaz' - Son Dakika


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