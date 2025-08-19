Erzincan\'da Yaz Spor Okulları Başladı

Erzincan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları, bu yıl da sürüyor.

10 farklı branşta açılan kurslarda yüzlerce çocuk hem sporun temel tekniklerini öğreniyor hem de disiplin, arkadaşlık ve takım ruhu kazanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yaz spor okullarında, 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmalarda çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması, aynı zamanda tatil döneminde keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Eylül ayına kadar sürecek olan yaz spor okullarında eğitimler veriliyor. - ERZİNCAN