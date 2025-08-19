Erzincan'da Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
Spor

Erzincan'da Yaz Spor Okulları Başladı

Erzincan\'da Yaz Spor Okulları Başladı
19.08.2025 15:58  Güncelleme: 16:00
Erzincan Belediyesi, 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz yaz spor okulları düzenliyor. 10 farklı branşta kurslar ile çocuklar hem sporun temel tekniklerini öğreniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Erzincan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları, bu yıl da sürüyor.

10 farklı branşta açılan kurslarda yüzlerce çocuk hem sporun temel tekniklerini öğreniyor hem de disiplin, arkadaşlık ve takım ruhu kazanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yaz spor okullarında, 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmalarda çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması, aynı zamanda tatil döneminde keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Eylül ayına kadar sürecek olan yaz spor okullarında eğitimler veriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Son Dakika

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
