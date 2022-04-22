Erzincan'dan Arda, milli takım seçmelerine çağrıldı - Son Dakika
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Erzincan'dan Arda, milli takım seçmelerine çağrıldı

22.04.2022 16:50
Erzincan'dan Arda, milli takım seçmelerine çağrıldı

Antalya'da devam eden U14 yaş grubu milli takım seçmelerine Erzincan'dan U14 futbol takımı oyuncusu Arda Taşdemir davet edildi.

Antalya'da devam eden U14 yaş grubu milli takım seçmelerine Erzincan'dan U14 futbol takımı oyuncusu Arda Taşdemir davet edildi.

Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2008 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Antalya'da 15-29 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanan karşılaşmalarla yapılıyor.

2008 doğumlu sporculardan oluşacak olan U14 yaş grubu Altyapı Milli Takımına Erzurum'da Doğu Anadolu Bölge Karmasına seçilen Arda Taşdemir, ardından da Antalya'da düzenlenen seçmelerde forma giyiyor. Yapılacak seçmeler sonucunda, Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U14 Milli Takımı ve kulüpler için oyuncu havuzu oluşturulacak. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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