Erzincan Gücü Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzincan Gücü Şampiyon Oldu

Erzincan Gücü Şampiyon Oldu

Erzincan Gücü, Arif Budak'ın liderliğinde amatör ligde şampiyonluk elde etti.

05.05.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Amatör Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzincan Gücü, sezonun en dikkat çeken başarı hikayesine imza attı. Kulüp Başkanı Arif Budak, başarının mimarı olarak sadece yönetici kimliğiyle değil; aynı zamanda antrenör ve oyuncu olarak da sahada aktif rol üstlendi. Erzincan'da bir ilke imza atan Budak, üç görevi aynı anda yürüterek takımını şampiyonluğa taşıdı.

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Arif Budak, "Bu başarı hem benim hem de şehrimiz adına büyük bir mutluluk. Futbol adına Erzincan'da güzel işler yaptığımıza inanıyorum," dedi.

Erzincan Gücü'nün zaferi, yalnızca bir sportif başarı değil; aynı zamanda azim, fedakarlık ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de somut bir örneği oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzincan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan Gücü Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:03:36. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan Gücü Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.