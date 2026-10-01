Erzincan İl Özel İdaresi güreşçileri U15 Balkan Şampiyonası\'ndan iki madalyayla döndü

Erzincan İl Özel İdaresi güreşçileri U15 Balkan Şampiyonası'ndan iki madalyayla döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları iki madalya kazandı. 54 kiloda Safiye Mustafa Balkan şampiyonu olurken, 50 kiloda Medine Muhammetli 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalyanın sahibi oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.
Şampiyonada 54 kiloda mücadele eden Safiye Mustafa, tüm müsabakalarını kazanarak Balkan şampiyonu oldu.
50 kiloda mücadele eden Medine Muhammetli ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.
Kaynak: İHA
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