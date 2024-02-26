Erzincan Liseli Gençler Badminton Gurup Şampiyonasında Başarılı

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Ağrı'da düzenlenen Liseli Gençler Badminton Gurup Şampiyonasında Erzincan'ın bayanlarda iki takımı ilk ikiye girerken erkek takımı da grup birincisi oldu.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörlerinden Murad Sönmez, "3 okulumuz da Erzincan'ımızı Ağrı'da şükürler olsun başarıyla temsil etmişlerdir. Bize bu çalışmalarda emeği geçen katkıda bulunan ve bu ekip çalışmasında birlik beraberlik içinde hareket eden herkesi tebrik ediyorum. Yeni hedefimiz Giresun ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde de Erzincan'ımızı en iyi şekilde temsil etmektir." dedi. - ERZİNCAN