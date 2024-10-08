Erzincan, Okul Sporlarında Türkiye Birincisi

Spor

Erzincan, 2023-2024 illere göre okul sporlarına yüzde 92,82 katılım oranıyla Türkiye birincisi olarak zirvede yerini aldı.

Erzincan, okul sporlarına katılım oranında Türkiye birincisi olarak zirvedeki yerini aldı. Vali Hamza Aydoğdu, "Sporun birliktelik ve dayanışma ruhuyla gençlerimiz, sağlam adımlarla geleceğe yürüyor. Bu başarı, Erzincan'ın sadece sporla değil, azim ve kararlılıkla şekillenen bir gençlik yetiştirdiğinin en güçlü göstergesidir. Sporla büyüyen bu nesil, şehrimizin adını gururla zirveye taşımaya devam edecek." dedi. - ERZİNCAN