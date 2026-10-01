Erzincan SEM güreşçisi Anzor Yasin, U15 Balkan Şampiyonası\'nda 38 kiloda bronz aldı

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 38 kiloda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 14 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, 38 kilo Grekoromen kategorisinde mücadele ederek Balkan üçüncüsü oldu.