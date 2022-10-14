Erzincan spor haberi... Somaspor, Erzincan'a konuk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Somaspor yarın Anagold 24Erzincanspor'un konuğu olacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev yapacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, son haftalarda çok iyi bir grafik ortaya koyduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Son 5 karşılaşmamızda 4 galibiyet alarak üst sıralara adımızı yazdırdık. Erzincanspor da bizim gibi yukarıları hedefliyor. Zorlu bir maça çıkacağız" yorumunu yaptı.

- Soma