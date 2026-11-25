Erzincan'ın Tercan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncü kez organize edilen turnuvaya çok sayıda takım katıldı.

Öğretmenler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek hedefiyle düzenlenen turnuvada takımlar, şampiyonluk için mücadele verdi.

Final karşılaşmasında Tercan Anadolu Lisesi ile Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakadan galip ayrılan Tercan Anadolu Lisesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Organizasyon sorumlusu Tercan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kıranlıoğlu, yaptığı açıklamada, organizasyonu büyük bir coşku ve dayanışma içinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kıranlıoğlu, turnuvanın ilçede artık geleneksel hâle gelen anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek, "Sınıf ortamının ötesinde, aynı sahada ter döken, birbirine destek olan ve dostluğu pekiştiren öğretmenlerimizi görmek bizler için en kıymetli tablo oldu. Üçüncü yılına ulaşan bu turnuva, mesleki birlikteliğimizi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan takımlara, organizasyonda emeği geçenlere ve tribünlerden destek verenlere teşekkür eden Kıranlıoğlu, şampiyon olan Tercan Anadolu Lisesi takımını tebrik etti.

Kıranlıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.