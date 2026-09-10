Erzincan Üzümlü\'deki kampta 70 kız güreşçi olimpiyat hedefiyle çalıştı

Türkiye'nin farklı illerinden seçilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki gelişim kampına katılan 11-15 yaş arasındaki kız güreşçiler, 12 günlük programda teknik ve taktik çalışmalarla uluslararası organizasyonlara hazırlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu koordinasyonunda Üzümlü ilçesinde düzenlenen Güreş Milli Takımı Gelişim Kampı'na Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde ilk 5'e giren 11-15 yaş aralığındaki 70 sporcu katıldı.

Antrenörleri eşliğinde 30 Ağustos'ta başlayan 12 günlük kamp programında çalışma yapan kız sporcular, teknik ve taktik özelliklerini geliştirerek uluslararası organizasyonlara hazırlandı.

Minder çalışmalarının yanı sıra sporcuların disiplin, öz bakım ve sosyal gelişimlerine yönelik faaliyetler de gerçekleştirildi.

Antrenmanlarını yüksek motivasyonla tamamlayan güreşçiler, ilerleyen yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

"Elit seviyeye ulaşabilmeleri adına birçok çalışma yapıyoruz"

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Habip Halepli, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde ilk 5'e giren sporcuları kampa aldıklarını söyledi.

Gelişim kampında geleceğe yönelik teknik ve taktik üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Halepli, şunları kaydetti:

"Gelecekteki dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek bu sporcularımızı hem mental olarak hem teknik olarak hem de çalışma olarak yukarıya doğru hazırlıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından şu anda ilimizdeki kampa davet edilen 70 sporcumuz bulunmakta. Sporcularımızın teknik ve taktik özelliklerinin gelişmesi, elit seviyeye ulaşabilmesi adına birçok çalışma yapıyoruz."

Halepli, sporcuları geleceğe taşımaya çalıştıklarını belirterek, 8 antrenör ve bir teknik direktörle çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sporcuları, şampiyon büyüklerini örnek göstererek motive ettiklerini anlatan Halepli, "İnşallah onlar da birer Yasemin Adar, Buse Tosun Çavuşoğlu gibi şampiyon olup ülkemizi, bayrağımızı yurt dışında onurla, gururla dalgalandıracaklardır. Türkiye Güreş Federasyonumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda 2032, 2036 ve 2040 Olimpiyatları'ndaki hedefler için bu altyapı sporcularımızın çalışmaları gerçekten önemli ve çok değerlidir." diye konuştu.

"Türkiye'de derece yapıp seçilmiş olarak geliyorlar"

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan Tuğba Yılmaz ise kamptaki sporcuları gelecekte dünya ve Avrupa şampiyonalarında görmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Daha önceki gelişim kamplarında dünya ve Avrupa'da derece elde eden sporcuların bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Allah'ın izniyle bu organizasyonun meyvelerini ilerleyen zamanlarda alacağız. Buradaki çocuklarımız da yetenekli çocuklar, zaten Türkiye'de derece yapıp seçilmiş olarak geliyorlar. Yani geleceğe hazırlıyoruz, altyapı olarak gerçekten güzel bir adım. Geleceğin Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları bu minderlerden, bu yaş kategorisinden inşallah çıkacak." dedi.

Ahıska Türkü 14 yaşındaki sporcu Safiye Mustafa, yaklaşık 4 yıl önce güreşe başladığını ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyleyerek, "Bu gelişim kamplarında kendimi geliştirerek dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak, bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Benden önceki Ahıska Türkü ablalarım gibi başarılı olmak istiyorum. Sabah akşam antrenman oluyor. Her şey Türk bayrağı için, bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampa katılan 11 yaşındaki sporcular Eslem Ergün ve İlknur Ezel Güleryüz de başarılı ablaları gibi dünyada derece elde ederek Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak istediklerini belirtti.