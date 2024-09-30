Erzincanlı Badmintoncular Çin\'e Gitti

Spor

Erzincanlı milli badmintoncular 30 Eylül-13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Dünya Takım ve Ferdi Badminton Şampiyonası için Genç Milli Takım kafilesiyle birlikte Çin'e gittiler.

Türkiye'yi temsil etmek için Çin'e giden Genç Milli Takım kafilesinde 8 sporcu 4 antrenör birde doktor yer aldı. Milli takım baş antrenörü olarak görevlendirilen Murad Sönmez, "Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğimizden dolayı çok mutluyuz. Şampiyonada en iyi dereceyi alabilmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Federasyonumuzun bize verdiği bu milli görevi en iyi şekilde yerine getireceğimiz inancındayım. Ayrıca kafilede ikide Erzincanlı milli sporcu Aleyna Korku ve Sudenaz Acun'nun yer alması bizi ayrıca gururlandırmıştır." dedi. - ERZİNCAN