Erzincanlı Badmintoncular Grup Birincisi Oldu - Son Dakika
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Erzincanlı Badmintoncular Grup Birincisi Oldu

Erzincanlı Badmintoncular Grup Birincisi Oldu
21.07.2026 09:03
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Erzincan takımları, ANALİG Badminton Grup Müsabakalarında namağlup birinci oldu.

Erzincanlı sporcular, Artvin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakalarında kız ve erkek kategorilerinde grup birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 11-14 Temmuz tarihlerinde Artvin'de düzenlenen ANALİG Badminton Kız-Erkek Grup Müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları başarılı sonuçlara imza attı.

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Erzincan Kız Badminton Takımı ile Erzincan Erkek Badminton Takımı, oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak gruplarını namağlup tamamladı ve grup birinciliğini elde etti.

Elde ettikleri sonuçla Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazanan Erzincanlı sporcuların, başarılarını bir üst tura taşıması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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