Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi - Son Dakika
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Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi

29.03.2022 08:34
Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı sporcular birincilik ve üçüncülük derecesi aldı.

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında, Erzincanlı sporcular birincilik ve üçüncülük derecesi aldı.

24-28 Mart 2022 tarihleri arasında Amasya'da yapılan U17 Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden; Muhammet Emre Uğurlu 60 kiloda Türkiye Şampiyonu, Bekir Armağan 55 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Erzincanlı güreşçiler aldıkları dereceler ile Milli takıma girmeye hak kazandı. - ERZİNCAN

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Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu

Erzincan, Türkiye, Amasya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincanlı güreşçilerden birincilik ve üçüncülük derecesi - Son Dakika
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