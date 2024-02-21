Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Erzincanlı sporcular, Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Şampiyonada farklı kilolarda mücadele eden sporcular, Türkiye şampiyonlukları ve dereceler elde etti. Bu başarılarla milli takıma seçilen sporcular, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

21.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular büyük başarı elde ettiler.

17 Şubat tarihinde, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birbirinden çekişmeli mücadeleler devam etti. Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular başarıdan başarıya koştu. Erzincanlı sporculardan;

U17 Yaş Grubunda; 57 kilogramda Özlem Gürsoy Türkiye Şampiyonu, 61 kilogramda Tuğba Aktaş Türkiye Üçüncüsü olurken, U20 Yaş Grubunda ise, 55 kilogramda Safiye Yasin Türkiye Üçüncüsü, 57 kilogramda Özlem Gürsoy Türkiye Üçüncüsü, 62 kilogramda Songül Aydemir Türkiye Üçüncüsü, 68 kilogramda Ayşe Erkan Türkiye Birincisi, 76 kilogramda Elmira Yasin Türkiye Birincisi oldular.

Sporcular aldıkları bu derecelerle Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda milli mayo giyecek. Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecekler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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