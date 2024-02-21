Erzincanlı Sporcular U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Spor

U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular büyük başarı elde ettiler.

17 Şubat tarihinde, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birbirinden çekişmeli mücadeleler devam etti. Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular başarıdan başarıya koştu. Erzincanlı sporculardan;

U17 Yaş Grubunda; 57 kilogramda Özlem Gürsoy Türkiye Şampiyonu, 61 kilogramda Tuğba Aktaş Türkiye Üçüncüsü olurken, U20 Yaş Grubunda ise, 55 kilogramda Safiye Yasin Türkiye Üçüncüsü, 57 kilogramda Özlem Gürsoy Türkiye Üçüncüsü, 62 kilogramda Songül Aydemir Türkiye Üçüncüsü, 68 kilogramda Ayşe Erkan Türkiye Birincisi, 76 kilogramda Elmira Yasin Türkiye Birincisi oldular.

Sporcular aldıkları bu derecelerle Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda milli mayo giyecek. Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecekler. - ERZİNCAN