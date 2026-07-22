Erzincanspor\'a Destek Ziyareti

Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması öncesinde İstanbul'da iş insanı Hamdi Ulukaya ile Fenerbahçe'nin önceki dönem kulüp başkanı Ali Koç'la bir araya geldi.
Buluşmada Erzincanspor'un yeni sezon hazırlıkları, kulübün hedefleri ve Erzincan futbolunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Hamdi Ulukaya ve Ali Koç, Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'e yeni sezon öncesinde başarı dileklerini ileterek, kırmızı-siyahlı ekibe başarılı bir sezon temennisinde bulundu.
Görüşmede ayrıca Hamdi Ulukaya ve Ali Koç'un önümüzdeki dönemde Erzincan'ı ziyaret etme düşüncelerini dile getirdikleri belirtildi. - ERZİNCAN
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