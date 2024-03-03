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- Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın ilk madalya törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta katıldı.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları satranç, alp disiplini, curling, snowboard, futsal ve kayaklı koşu olmak üzere 6 branşta madalya mücadelesine sahne olacak ve olimpiyatlar 12 Mart'ta sona erecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) madalya töreni Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Madalya törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ICSD Başkanı Dr. Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, sporcular, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Erzurum açısından önemli bir spor organizasyonu olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda tüm sporculara başarı dilerken, "Erzurum böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak bizi mutlu etmektedir. İnşallah bizim sporcularımızda başarı göstererek gururlandıracaktır. Ev sahipliği yaptığı için öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu sene 1026 sporcumuzla rekor seviyede katılımla, 36 ülkeden katılım sağlanmıştır. Ülkemizden de altmış beş sporcumuzla bu olimpiyatlara katıldık. Bugün madalya alan her bir arkadaşımızı, her bir sporcumuzu tebrik etmek istiyorum. İşitme engelli sporcularımızın bu büyük başarıları bizleri mutlu ediyor" dedi.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na 36 ülkeden 598 sporcu katılım gösterdi. Toplam katılımcı sayısı ise 1007 oldu.