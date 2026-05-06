Erzurum, 2028 Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
06.05.2026 09:26
Slovenya'da yapılan törenle Erzurum, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği resmen onaylandı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilen imza töreniyle, Erzurum'un 2028 yılında düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarına ev sahipliği resmiyet kazandı.

European University Sports Association - EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) Başkanı Haris Pavleti'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, uluslararası üniversite sporları adına önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Törene; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak katıldı. Ayrıca imza töreninde EUSA Genel Sekreteri Matja Peovnik de yer aldı.

Avrupa genelinde üniversite sporlarını geliştirmeyi, öğrenci sporcuları desteklemeyi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan EUSA, düzenlediği organizasyonlarla farklı ülkelerden üniversiteleri ve sporcuları bir araya getirerek ortak bir spor kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2028 yılında gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları, Avrupa'nın dört bir yanından başarılı sporcuları Erzurum'da buluşturacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı kolektif bir iradenin ürünü"

za töreninde değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Hacımüftüoğlu, bu kazanımın yalnızca bir kurumun değil; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin güçlü iş birliği ile yerel yönetimler ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ortak iradesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Erzurum'un 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile uluslararası organizasyon tecrübesini kanıtladığını hatırlatan Hacımüftüoğlu, şehrin modern tesisleri, güçlü altyapısı ve misafirperverliğiyle 2028 organizasyonuna hazır olduğunu belirtti. Palandöken'in Avrupa'nın önemli kayak merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Hacımüftüoğlu, Erzurum'un sporcular ve delegasyonlar için unutulmaz bir deneyim sunacağını ifade etti.

"Uluslararası spor camiası için güçlü bir adım"

EUSA Başkanı Haris Pavleti ise törende yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un sahip olduğu altyapı, organizasyon tecrübesi ve üniversiteler arası güçlü iş birliğinin bu kararda belirleyici olduğunu ifade etti. Pavleti, Avrupa üniversite sporlarının gelişimi açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirterek, Erzurum'un 2028 oyunlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarını dile getirdi.

"Türkiye üniversite sporları alanında güçlü bir konuma ulaştı"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, sürecin ulusal ve uluslararası paydaşların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, Türkiye'nin üniversite sporları alanında güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti. Türkmen, bu organizasyonun genç sporcular için önemli fırsatlar sunacağını ve Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki etkinliğini artıracağını vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak ise organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda akademik ve kültürel iş birliklerini güçlendirecek önemli bir platform olduğunu belirtti. Çakmak, üniversitelerin bu süreçte aktif rol üstlenerek organizasyona bilimsel ve kurumsal katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Erzurum, Uluslararası Sporun Yeni Buluşma Noktası

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde; üniversiteler arası iş birliğini güçlendiren, kültürlerarası etkileşimi artıran ve genç sporculara uluslararası deneyim kazandıran önemli bir platform olacak. Bu büyük organizasyonla birlikte Erzurum'un, Avrupa'nın önde gelen kış sporları merkezlerinden biri olarak uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Bu süreç, aynı zamanda Türkiye'nin gelecekte ev sahipliği yapmayı hedeflediği uluslararası spor organizasyonları için de önemli bir referans niteliği taşıyor. 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenecek olması, Türkiye'nin spor altyapısı, organizasyon kabiliyeti ve uluslararası iş birliği gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
