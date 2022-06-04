Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı - Son Dakika
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Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

04.06.2022 17:37
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı.

Katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum'da 7'ncisi organize edilen sprint yarışlarının Avrupa'da tek olduğunu söyledi. Çintimar, geçmişte yapılan yarışlara katılan sporcuların olimpiyat ve dünya şampiyonası kotası aldıklarını ifade etti. Çintimar ayrıca organizasyonda önümüzdeki aylarda düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kota alınacağını kaydetti.

GULİYEV RÜZGARDAN ŞİKAYETÇİAtatürk Üniversitesine ait atletizm pistinde 100 metrede yarışan Ramil Guliyev, ilk eleme grubunu 10.56'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Rüzgarın şiddetinden şikayetçi olan Guliyev, rüzgarın derecesini etkilediğini söyledi. Guliyev, bu sene İslam, Akdeniz Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacağını belirtti. YUNAN TAKIMI ERZURUM'DA

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'na, Yunanistan kalabalık bir takımla katıldı. Atletizm pistinde yarışmalar için hazırlanan Yunan sporcular, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Organizasyon yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek.

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı
YORUMLAR
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'7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' müsabakaları başladı '7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' müsabakaları başladı Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Atletizm, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı - Son Dakika

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