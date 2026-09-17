Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde Cem Culfa görevi Ömer Uslu'ya devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde Cem Culfa görevi Ömer Uslu'ya devretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde Cem Culfa görevi Ömer Uslu\'ya devretti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBF Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı. 15 yıldır görevi sürdüren Cem Culfa, sağlık sorunları nedeniyle görevini öğrencisi Ömer Uslu'ya devretti.

TBF Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı. 15 yıldır bu görevi üstlenen Cem Culfa, sağlık sorunları nedeniyle görevi öğrencisi Ömer Uslu'ya devretti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Cem Culfa'ya teşekkür ederken, yeni il temsilcisi Ömer Uslu'ya başarı dileklerini iletti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı. 15 yıldır Basketbol İl Temsilciliği görevini sürdüren Cem Culfa, sağlık sorunları nedeniyle görev bayrağını öğrencisi olan ve yıllarca Klasman hakemi olarak parkede düdük çalan Ömer Uslu'ya devretti. Bundan böyle Erzurum Basketbolunu Ömer Uslu yönetecek. Nöbeti, Uslu'ya devreden Culfa, "Basketbol sporuna gönül vermiş bir sporsever olarak görevimi Ömer Uslu'ya bırakıyorum. İnşallah, başarı çıtamız Ömer Uslu ile daha da yukarılara çıkacak. Kendisine inandığım ve güvendiğim için görev bayrağını ona devrediyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle görevimi Ömer Uslu'ya bıraktım. Kendisine desteğimiz her zaman sürecek. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yeni İl Temsilcisi Ömer Uslu ise kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini ifade ederek, "Bu göreve layık olmaya çalışacağım. Bana destek olan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, potadaki nöbet değişimine değindiler. Çiçeği burnunda il temsilcisi Ömer Uslu ile Cem Culfa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'i makamlarında ziyaret ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yeni basketbol il temsilcisi Ömer Uslu'ya başarılı dileklerini ileterek, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı eski il temsilcisi Cem Culfa'ya da teşekkür ettiler.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Cem Culfa ve Ömer Uslu'ya Erzurum Temalı Milli takım forması hediye etti.

Kaynak: İHA
Ömer UsluBasketbolErzurumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:57:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde Cem Culfa görevi Ömer Uslu'ya devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement