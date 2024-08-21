Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor, Macaristan\'da Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında temsil edilecek

Spor

Macaristan'da yapılacak olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'dan antrenör Emre Şahin ile dört sporcusu temsil edecek.

23 Ağustos, 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında Erzurum ve Türkiye'yi Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'dan Antrenör Emre Şahin ile sporculardan Berat Önal, Furkan Akgün ve Emin Alkan temsil edecek.

Sekmen başarı diledi uğurladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Antrenör Emre Şahin ile sporculara başarı dileklerini iletti.

Milli takım antrenörü olarak Macaristan'a gidecek olan Emre Şahin, "3 sporcum ile milli takım antrenörü olarak görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz, inşallah madalyalarla ülkemize dönerek, hem onursal başkanımız Mehmet Sekmen'i, hem kulüp başkanımız Ahmet Dal'ı, hem GSİM Müdürümüz Levent Çakmur'u hem de Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'yı mahcup etmeyeceğiz. Şimdiden sponsorumuz Mustafa Akarsu ve yol arkadaşım Cebrail Gençoğlu'na da destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ağyürek Yunanistan yolcusu

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcularından Vedat Ağyürek ise 2- 10 Kasım 2024 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Milli sporcu şimdiden hazırlıklarını tüm hızıyla devam ederken, gözünü altın madalyaya dikti. - ERZURUM