Erzurum\'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nın açılış meşalesi yakıldı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) açılış meşalesi yakıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen olimpiyatlar kapsamında, Çifte Minareli Medrese önünde Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Fernandez tarafından meşale yakıldı.
Meşale, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili ve komitenin Türkiye temsilcisi Yakup Ümit Kihtir tarafından atletlere teslim edildi. Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binasına meşaleyle koşan sporcular da meşaleyi Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti.
Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyatların sıkıntısız şekilde geçmesini ve hayırlı olmasını diledi.
Erzurum'un kış sporlarının merkezi olduğunu işaret eden Çiftçi, "Olimpiyatlara 38 ülkeden 596 sporcu, 408 teknik adam olmak üzere toplamda 1004 kişi katılım sağlıyor. Olimpiyatlar kapsamında toplam 6 branşta yarışmalar düzenlenecek. Bunlar Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard, curling, santranç ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek ve bu müsabakalar toplamda 10 gün sürecek." dedi.
Çiftçi, olimpiyatlarının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için tüm türlü tedbirin alındığını belirterek, yarışlara katılacak tüm sporculara başarı diledi.
Vali Çiftçi, meşaleyi sonraki durağı Büyükşehir Belediyesine oradan Havuzbaşı Kent Meydanı'na gitmesi için sporculara teslim etti.
Daha sonra Salt Lake 2007 Kış Deaflympics Oyunları'nda bronz madalya kazanan kayaklı koşu takımı sporcusu Yavuz Keleş, olimpiyat süresince atlama kulelerinde yanacak 20. Winter Deaflympics Meşalesi'ni ateşledi.
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