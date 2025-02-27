Erzurum'da Çocuklar Kayakla Tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'da Çocuklar Kayakla Tanıştı

Erzurum\'da Çocuklar Kayakla Tanıştı

Erzurum'da 100 çocuk, kayak eğitimi alarak spora kazandırıldı ve madalya kazandı.

27.02.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış sporlarının başkenti olan Erzurum'da; Valilik, Pasinler Kaymakamlığı, Ejder 3200 ve Türk Kayak Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Pasinler ilçe merkezi ve köylerinden gelen 100 çocuk ilk kez kayakla tanıştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, hem kayak sporunu öğrenmenin heyecanını yaşadı hem de teleferikle Palandöken'in zirvesine çıkarak unutulmaz hatıralara biriktirdi.

Programın sonunda Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törende; çocuklara başarı belgesi, madalya, kitap ve kayak montu hediye edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, bu projeyle kırsal bölgelerde yaşayan, daha önce kayak yapma fırsatı bulamamış çocukların spora kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: "Kırsaldaki çocuklarımızı kayakla tanıştırıyor, geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Aralarından yetenekli olan öğrencilerimizin kayak sporuna devam etmesini ve gelecekte Erzurum'u ve ülkemizi temsil etmelerini diliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm kurum ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu ise, 2021 yılından bu yana yürüttükleri "Kar Tanesi" projesi ile kırsaldaki çocukları kayak sporu ile tanıştırdıklarını belirterek, yetenekli çocuklara kulüp olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Programa;ValiMustafa Çiftçi, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, Erzurum Kayak Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar, kulüp hocaları, öğretmenler ve veliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, erzurum, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Çocuklar Kayakla Tanıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Çocuklar Kayakla Tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.