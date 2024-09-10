Erzurum\'da Dalgıçlık Kursları İlgi Odağı Haline Geldi

Spor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıç kursları hem meraklılarının hem de arama kurtarma ekiplerinin gözdesi oldu.

Denizi olmayan Erzurum'da, yüksek irtifa seviyesinde verilen dalgıçlık eğitimleri ve dalışlar ilgi odağı haline geldi. Ejder 3200 tarafından organize edilen, 1959 rakımlı Erzurum kent merkezinde dalış eğitimi yanında olimpik standartlardaki yüzme havuzunda dalış imkanı veren etkinlik oldukça ilgi görüyor. Dalış eğitmeni Turgay Yaşa, güvenli bir ortamda ve her türlü sağlık-güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra eğitimlerin verildiğini belirterek, "Tanıtım dalışı adı altında su ile ilk kez tanışanlara da yardımcı oluyoruz. Burada hem sportif anlamda hem de arama kurtarma görevi yapacak insanlara imkan tanıyoruz" dedi.

Bu arada Ejder 3200, dalış kurslarına ilgi çekmek için havuzda dalgıçlık eğitimi alan kursiyerlere farklı deneyimler de sunuyor. Bunlardan biri de su altında evlilik teklifleri oluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler denizi olmayan Erzurum açısından oldukça sempatik bulundu. - ERZURUM