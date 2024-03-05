Deaflympics Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşı bireysel sprintte madalyalar sahiplerini buldu.
Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 1,3 kilometre mesafeli parkurda erkeklerde 10, kadınlardan 8 sporcu katıldı ve elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı.
Erkeklerde Ukraynalı Yaroslav Hulovatyy altın ve Ruslan Denysenko gümüş, Çinli Guoxiong Qui ise bronz madalya elde etti.
Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Xiangxiang Mao gümüş ve Weigin Zhang ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da yapılan antrenmanlar sona eren sarı-lacivertliler, Belçika'ya hareket etti. Teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısı düzenleyecek ve son antrenmanı basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.
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