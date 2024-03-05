Deaflympics Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Deaflympics Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Deaflympics Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşı bireysel sprint yarışında madalyalar sahiplerini buldu. Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 sporcu katıldı. Elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı. Erkeklerde Ukraynalı Yaroslav Hulovatyy altın, Ruslan Denysenko gümüş ve Çinli Guoxiong Qui bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Xiangxiang Mao gümüş ve Weigin Zhang bronz madalyanın sahibi oldu.

05.03.2024 14:36
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşı bireysel sprintte madalyalar sahiplerini buldu.

Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 1,3 kilometre mesafeli parkurda erkeklerde 10, kadınlardan 8 sporcu katıldı ve elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı.

Erkeklerde Ukraynalı Yaroslav Hulovatyy altın ve Ruslan Denysenko gümüş, Çinli Guoxiong Qui ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Xiangxiang Mao gümüş ve Weigin Zhang ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Deaflympics Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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