Spor

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon sporcular madalyalarını aldı.

Palandöken Kayak Merkezi yaz aylarında da ulusal ve uluslararası birçok etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlenen şampiyona için sporcular zorlu parkurda kıyasıya performanslar gösterdi. Bu hafta kayak merkezimizde düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan şampiyonlar madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın elinden aldı. - ERZURUM