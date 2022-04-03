Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara, 22 kulüpten 48'i kadın 106 sporcu katıldı.
Organizasyonun sonunda dereye giren sporcular şunlar:
Büyük erkekler:
1- Murat Tahtacı
2- Muhammed Emir Han
3- Metehan Atan
Büyük kadınlar:
1- Melike Selen
2- Aleyna Karabacak
3- Sema Çirti
Küçük erkekler (B)
1- Muhammed Melik Cebanay
2- Muhammet Mert Yıldız
3- Fevzi Deniz Temurlenk
Küçük kızlar (B):
1- Aybuke Han
2- Damla Akan
3- Demet Bayılmaz
Küçük erkekler (C):
1- Toprak Efe Eroğlu
2- Muhammed Bozdağ
3- Metin Kaya
Küçük kızlar (C):
1- Sude Naz Kahraman
2- Züleyha Üremiş
3- Bennu Azra Yapıcı
Küçük erkekler (D):
1- Yusuf Miraç Uludağ
2- Berat Efe Dal
3- Muhammet Arda Atlı
Küçük kızlar (D):
1- Derya Karadağ
2- Aylin Mumcu
3- Defne Çiğdem
Küçük erkekler (E):
1- İlyas Karadağ
2- Emir Kaner Aydın
3- Yusuf Can Bozdağ
Küçük kızlar (E):
1- Efsa Polat
2- Elzem Taş
3- Duru Çuvalcı
Küçük erkekler (F):
1- Selim Pehlivanoğlu
2- Yunus Emre Polat
3- Ali Efe Kocaman
Küçük kızlar (F):
1- Mila Kuşkay
2- Ayşe Reyhan Uçan
3- Eflal Zümra Aydın
Küçük erkekler (G):
1- Ertuğrul Fatih Çevik
2- İbrahim Efe Yanık
3- Musap Ali Alsaç
Küçük kızlar (G):
1- Ahsen Büşra Alpartin
2- Masal Mina Çağlan
3- Elif Berra Yapıcı
Kaynak: AA
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