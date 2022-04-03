Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi

03.04.2022 18:41
Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara, 22 kulüpten 48'i kadın 106 sporcu katıldı.

Organizasyonun sonunda dereye giren sporcular şunlar:

Büyük erkekler:

1- Murat Tahtacı

2- Muhammed Emir Han

3- Metehan Atan

Büyük kadınlar:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Sema Çirti

Küçük erkekler (B)

1- Muhammed Melik Cebanay

2- Muhammet Mert Yıldız

3- Fevzi Deniz Temurlenk

Küçük kızlar (B):

1- Aybuke Han

2- Damla Akan

3- Demet Bayılmaz

Küçük erkekler (C):

1- Toprak Efe Eroğlu

2- Muhammed Bozdağ

3- Metin Kaya

Küçük kızlar (C):

1- Sude Naz Kahraman

2- Züleyha Üremiş

3- Bennu Azra Yapıcı

Küçük erkekler (D):

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Berat Efe Dal

3- Muhammet Arda Atlı

Küçük kızlar (D):

1- Derya Karadağ

2- Aylin Mumcu

3- Defne Çiğdem

Küçük erkekler (E):

1- İlyas Karadağ

2- Emir Kaner Aydın

3- Yusuf Can Bozdağ

Küçük kızlar (E):

1- Efsa Polat

2- Elzem Taş

3- Duru Çuvalcı

Küçük erkekler (F):

1- Selim Pehlivanoğlu

2- Yunus Emre Polat

3- Ali Efe Kocaman

Küçük kızlar (F):

1- Mila Kuşkay

2- Ayşe Reyhan Uçan

3- Eflal Zümra Aydın

Küçük erkekler (G):

1- Ertuğrul Fatih Çevik

2- İbrahim Efe Yanık

3- Musap Ali Alsaç

Küçük kızlar (G):

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Masal Mina Çağlan

3- Elif Berra Yapıcı

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi
Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi
Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi
Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Muhammed Bozdağ, Mert Yıldız, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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