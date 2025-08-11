Erzurum'da Genç Kayakla Atlama Yıldızları Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erzurum'da Genç Kayakla Atlama Yıldızları Yetişiyor

11.08.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki atlama kulelerinde 7-10 yaş arası sporcular kayakla atlama eğitim alıyor.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için Erzurum'da inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakaların yapıldığı "kayakla atlama kulelerinde" yeni sporcular yetişiyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan atlama kulelerinde, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet İrfan Çintimar gibi milli sporcular yetişti.

Toplamda 5 rampası bulunan ve şimdilerde zeminin beton bölümünde başlatılan çalışmalarla pisti ahşap olarak yenilenecek atlama kulelerinde yaşları 7-10 arasında küçük sporcular, geleceğe hazırlanıyor.

Çeşitli testlerin ardından yaklaşık 3 ayda atlama aşamasına gelen 25 sporcu, onarım çalışması yapılmayan 20 metrelik rampada, antrenörler Mustafa Öztaşyonar ile Bilal Albayrak ve milli eski sporcu Muhammet İrfan Çintimar eşliğinde kendilerini geliştirmek için çalışıyor.

"Çok güzel bir his"

Sporculardan 9 yaşındaki Hayrunisa Karaca, AA muhabirine kayakla atlamanın "çok güzel bir his" olduğunu söyledi.

Hayrunisa, "İlk atladığım zaman bir yerime bir şey olur diye biraz korkuyordum. Sonrasında alışmaya başladım ve atlamak çok güzel bir his. Kendini kuş gibi hissettiriyor. Atlama hayalim vardı ve gerçekleştirdim. Bu sporu çok seviyorum ve büyüyünce de inşallah Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Karaca, milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nu kendisine örnek aldığını belirterek, "Onu örnek aldım ve onu izlediğimde ben kesin yaparım bu sporu demiştim. Ailem bir şey demedi 'gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi. Zaten ben yüzme kursuna gittiğim için spora başladım oradan geldim buraya bu sporu çok seviyorum." dedi.

"Düşerek öğreniyoruz"

Sporculardan 10 yaşındaki Ertuğrul Çobanoğlu, 2 aydır kayakla atlama sporu yaptığını anlattı.

Televizyondan izledikten sonra kayakla atlamaya karar verdiğini dile getiren Ertuğrul, "Kursa yazıldım. Eğitim aldım, pozisyonumu düzelttim sonra rampaya çıktım. Hocamız beni esnetti her şey yaptı onu çok seviyorum. Kayakla atlama tabi tehlikeli bir spor ama düşmeyi bilmeden düşersen bir yerini kırarsın. Hemen rampaya çıkacağım, uçacağım, diye bir şey yok. Düşerek öğreniyoruz esnetmemizin iyi olması lazım ki düşünce bir yerimize bir şey olmasın."

"7-10 yaş aralığında olanları kabul ediyoruz"

Eski milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar, Balkan Şampiyonluğunun bulunduğunu ve sporu bu yıl bıraktığını söyledi.

Yetenekli sporcuları 7-10 yaş aralığında seçtiklerini vurgulayan antrenör Çintimar, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 200-400 sporcu arasında kayakla atlamayla alakalı fiziki olarak en yetenekli olanları seçtik. Sayıyı 60'a çıkarmayı düşünüyoruz. Çocuklar bir takım aşamalardan geçiyor. Fiziki yeterliliğine bakıyoruz, bizim zayıf olmamız gerekiyor. Sıçrama, kuvvet, denge testleri uyguluyoruz. Sonrasında 2,5-3 ay esneklik, sıçrama antrenmanları yapıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra tekerlekli paten, kayak simülasyonu ve en sonunda kayaklarla rampaya çıkıyoruz. Bütün süreç yani bir çocuğun rampaya çıkması minimum 3 ay sürüyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, erzurum, Türkiye, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Genç Kayakla Atlama Yıldızları Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Genç Kayakla Atlama Yıldızları Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.