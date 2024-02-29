İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
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İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum'da Başlıyor

İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum\'da Başlıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşlığında 1-12 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları'na 40 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu katılacak. Futsal müsabakaları ETÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve erkekler kategorisinde 12, kadınlar kategorisinde ise 10 takım mücadele edecek.

29.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşlığında 1-12 Mart 2024 tarihlerinde Erzurum'da başlıyor.

Alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, curling, buz hokeyi, futsal ve satranç branşlarında 40 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katılacağı olimpiyatlarda futsal müsabakaları ETÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ETÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisinde 12, kadınlar kategorisinde ise 10 takım mücadele edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
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