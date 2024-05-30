Erzurum'da Kayakla Atlama Antrenmanları Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Kayakla Atlama Antrenmanları Başladı

Erzurum\'da Kayakla Atlama Antrenmanları Başladı

Erzurum'da Kayakla Atlama Kuleleri kampüsünde alt yapı antrenman atlayışları başladı. Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu ve GSİM Müdürü Levent Çakmur da atlayışları izledi. Kayakçılar ayrıca futbol maçı da yaptılar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı, yaz antrenman atlayışlarına start verdi.

30.05.2024 10:50
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Kayakla atlama antrenmanları başladı. GSİM Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu da atlayışları izledi.

Erzurum'da Kayakla Atlama Kuleleri kampüsünde yer alan K-20 ve K-40 rampalarında alt yapı antrenman atlayışları başladı. Önümüzdeki günlerde K65 rampalarından da atlayışlar yapılacak.

Uzun bir aranın ardından yaz antrenman atlayışlarına start veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı alt yap antrenmanlarını başlattı. Kayakla atlama alt yapı sporcuları K-20 ve K-40 kulelerinde atlayış gerçekleştirdi.

Önce futbol oynadılar sonra atladılar

Kayakla atlama sporcuları, futbolda da yetenekli olduklarını gösterdiler. Kayakla Atlama Kuleleri manzarasında futbol oynayan kayakçılar kıran kırana bir futbol maçı yaptılar. Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc ve yardımcısı Samet Karta ile birlikte GSİM Antrenörü Bilal Albayrak ile TOMH Antrenörü Mustafa Öztaşyonar da futbol maçında yer aldılar.

Çakmur ve Nuroğlu da izledi

Kayakla Atlama Antrenman Atlayışlarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı ve Kayakla Atlama Sorumlusu Cafer Nuroğlu da izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, "Alt yapı antrenmanlarını başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde K65 rampasından yarışçı kayakçılarımızın da antrenman yapmalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki, hayatiyete geçireceğimiz yeni proje ile atlama kulelerinin rampalarının şeklini değiştireceğiz. İlimize ve ülkemize müthiş bir tesis kazandırmış olacağız" dedi.

Frank Nejc'e 'Hoş geldin' dedi

Erzurum'a gelen ve Kayakla Atlama Milli Takımı sporcularıyla buluşarak fitness ve kondisyon antrenmanlarını başlatan Kayakla Atlama Milli Takım Başantrenörü Frank Nejc'e 'Hoş geldin' diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı ve Kayakla Atlama Sorumlusu Cafer Nuroğlu, tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte atlama kulelerinde bir toplantı yaparak yol haritasını belirlediler. Milli takım yardımcı antrenörü Samet Karta da yer aldı.

Yurt dışı kampları ve yarışları önemli

Bu arada Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Milli takım sporcularının Erzurum'daki fitness ve kondisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra yurt dışı kampları ve Summer Cup yarışları için Avrupa'ya seferine çıkacaklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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