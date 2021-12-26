Erzurum'da Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi

Erzurum'da Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas'tan katılan yaklaşık 60 sporcu, Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışmada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Yusuf Emre Fırat altın, Strahinja Eric gümüş, Amed Oglago ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 5 kilometre serbest stil yarışında ise Samaneh Bahar Beyrami altın, Ayşenur Duman gümüş, Anja Ilıc ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Delege Necati Kaplan ve milli takım antrenörleri tarafından verildi.