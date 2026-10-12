Erzurum'da okul çağındaki çocuklara curling projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da okul çağındaki çocuklara curling projesinin protokolü imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da okul çağındaki çocuklara curling projesinin protokolü imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da okul çağındaki çocuklara curlingi yaygınlaştırmayı amaçlayan Buzda Satranç Curling projesinin protokolü imzalandı. Türkiye Curling Federasyonu ve kamu kurumlarıyla yürütülecek proje 2026-2030 yıllarını kapsayacak, öğrenciler erken yaşta tespit edilip eğitilecek.

Erzurum'da curling sporunu okul çağındaki çocuklar arasında yaygınlaştırmak ve genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "Buzda Satranç Curling" projesinin protokolü imzalandı.

Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje, 2026-2030 yıllarını kapsayacak.

Projeyle öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında curling sporuna yatkın öğrencilerin erken yaşta tespit edilerek sistemli bir eğitim sürecine dahil edilmesi planlanıyor. Böylece okul sporlarının yaygınlaştırılması ve Türk curling sporuna yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programda projenin protokolü imzalandı.

"Amerika'da tamamen okul kulüpleri var"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, burada yaptığı konuşmada, dünyada sporda başarılı olan ülkelere bakıldığında, spor branşlarının okulda ön planda tutulduğunu söyledi.

Bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Şebin, şöyle konuştu:

"Amerika'da tamamen okul kulüpleri vardır. Biz de bunu örnek alarak ilkini Samsun'da yaptık. Tesisler el verdiği müddetçe hem milli takımlarımız karışık çiftler, kadınlar, erkekler antrenmanlar hariç, yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Bunların yanında bir de bu projeyi uygulamak çok zor, artık bir tesis bize yetmiyor. İnşallah devletimizin öngördüğü sürece ikinci bir curling salonunun Erzurum'da olmasını istiyoruz. Başka bir ilde de olur, büyümeye çalışacağız. Bu devlet bize çok şey verdi. Her çocuk bizim için devletimiz için çok önemlidir."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Curling Federasyonu Başkan Vekili Zafer Aynalı ise projenin paydaşı olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı sporla meşgul ettirmeyi önemli buluyoruz. İnşallah eğitim alacak kardeşlerimiz içerisinde nice cevherler çıkacak, milli takımda hem sporcu olarak yarışacak, daha sonra antrenör olacaklar. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de Erzurum'un spor konusunda iyi bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin bağımlılıktan kurtulması, kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi spor ve kültürle olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
TürkiyeErzurumEğitimKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:20:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da okul çağındaki çocuklara curling projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei