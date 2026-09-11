Erzurum\'da Palandöken MTB Cup Series ilk gününde yıldızlar short track yarışları koşuldu

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları başladı.

Palandöken Dağı'nda oluşturulan parkurlarda, Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisiklet Yarışı Palandöken MTB Cup Class 1'in ilk gününde sporcular, dereceye girmek için ter döktü.

Pazar günü tamamlanacak yarışlara, 7 ülkeden 400 sporcu katılacak.

Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen yıldızlar short track yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

17 yaş altı erkekler:

1- Aybars Tuncel

2- Alperen Aydın

3- Yusuf Emre Sarıyıldız

17 yaş altı kızlar:

1- Yaren Duman

15 yaş altı erkekler:

1- Yusuf Akın

2- Ömer Asaf Sağlam

3- Çağatay Eymen Çam

15 yaş altı kızlar:

1- Zeynep Yalçın

2- İlknur Karataş

3- Hilal Ece Keskin

13 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Emin Yegin

2- Murad Avcı

3 - Kaya Devin Telli

13 yaş altı kızlar:

1- Ömür Özmüş

2- Cennet Ela Bayraktar

3- Hilal Kaymaz

11 yaş altı erkekler:

1- Ömer Yaman Öztabak

2- Yavuz Selim Kaba

3- Deniz Atlas Tekin

11 yaş altı kızlar:

1- Duygu Başar

2- Elif Koç

3- Azra Ece Göbet