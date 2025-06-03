Erzurum'da 'PalanEkstrem' Etkinliği Hızla Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da 'PalanEkstrem' Etkinliği Hızla Hazırlanıyor

03.06.2025 15:38
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Erzurum, 2025 yazında 'PalanEkstrem' etkinliği ile doğa ve ekstrem sporları tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik, birçok paydaş kurumun desteğiyle Narman ilçesinde başlayarak çevre ilçelerde devam edecek ve yurtiçi ile yurtdışından yüzlerce sporcunun katılması bekleniyor.

- Erzurum bu yaz "PalanEkstrem" ile coşacak

ERZURUM - Erzurum, "Sınır yok, sadece sen varsın" sloganıyla doğa ve ekstrem sporlarında iddialı bir projeyle yaza girecek. Yerel ve uluslararası düzeyde adrenalin tutkunu sporcuların katılacağı "PalanEkstrem" etkinliği için imzalar atıldı.

Erzurum Valiliği tarafından koordine edilen etkinlik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sporları Federasyonu, Atatürk Üniversitesi, ilçe kaymakamlık ve belediyeleri, Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü başta olmak üzere 12 paydaş kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik 28 Haziran 2025 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde başlayacak "PalanEkstrem" doğa ve ekstrem sporları etkinliği için taraflar arasında protokol imzalandı. Narman, Oltu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve İspir ilçelerini birbirine bağlayan kamp ve yarış rotasında yurtiçi ve yurt dışından yüzlerce sporcunun katılması planlanıyor.

Mustafa Çiftçi: "Artık yaz aylarında Erzurum turizm merkezi olacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılının ilk aylarında itibaren devam eden etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Kış sporlarını tamamladık, şimdi yaz sporlarına geçtik. Bugün imzaladığımız protokol de bu kapsamda. Etkinliğimiz Narman'da başlayacak ve Oltu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ile İspir ilçelerinde devam edecek. Toplamda 5 gün sürecek etkinlikte yaklaşık 150 sporcunun katılımını bekliyoruz. Bisiklet, kano, kaya tırmanışı gibi yaz sporlarını içeren bu organizasyon, Erzurum'un doğa ve yaz sporlarındaki potansiyelini ortaya koyacak. Yurt içinden ve yurt dışından kayıtlar başladı, sayının artmasını bekliyoruz. Erzurum artık sadece kış sporlarının değil, yaz sporlarının da merkezi olacak" dedi.

Lokman Toptaş: "Etkinlik 10 gün sürecek"

Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, altı aylık çalışmayla oluşturdukları rotanın, kamp, karavan ve doğa sporları için kullanılabileceğini vurgulayarak "Erzurum'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya açılabilecek çok güzel bir ekstrem spor projesi hazırladık. 10 gün sürecek etkinlikte 22 üniversite mücadele edecek, 10 ülkeden 5'inin ise şimdiden resmi başvuru yaparak kayıtlarını tamamladı. Yarışma boyunca katılımcılar hem ekstrem spor dallarında mücadele edecek hem de kriz anlarını yönetmeye yönelik özel eğitimler alacaklar. Amacımız gençleri hem fiziksel hem zihinsel olarak bu alanda geliştirmek" şeklinde konuştu.

İmzalar törenle atıldı

112 GAMER binasında imzalanan protokol törenine Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilgili ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Erzurum, Narman, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da 'PalanEkstrem' Etkinliği Hızla Hazırlanıyor - Son Dakika

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