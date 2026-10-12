Erzurum\'da spor uzmanı ve diyetisyen kamu çalışanlarına sağlıklı yaşamı anlatıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanlarından Arzu Berk ve Diyetisyen Yasemin Yasemin Aslan, Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan proje kapsamında kurumlarda sağlıklı beslenme ve spor konulu sunumlar yapıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü'nün ortak projeleri tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Erzurum'daki tüm kamu çalışanlarına yönelik olarak Sağlıklı Yaşam ve Spor Faaliyetleri hakkında Spor Uzmanı Arzu Berk ve Diyetisyen Yasemin Aslan tarafından bilgilendirici sunum yapılıyor. Berk ve Aslan, gittikleri kurumlarda sporun yararları ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yaparak kurum çalışanlarını bilgilendiriyorlar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü uzmanlarından Arzu Berk, "Kurumumuzda görev yapan Diyetisyen Yasemin Aslan ile birlikte Kamu Kurumlarına giderek, kamu çalışanlarına sağlıklı beslenmenin yanı sıra sporun önemini anlatıyoruz. Ayrıca bu sunumlarda, Erzurum'daki sportif faaliyetler, spor tesisleri hakkında bilgilendirici sunun yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında bize destek ve imkanlar sağlayan İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ediyoruz" dedi.