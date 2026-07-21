Erzurum\'da Uluslararası Buz Pateni Kampı

Erzurum, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Short Track Yeni Sezon Hazırlık Kampı'na ev sahipliği yapıyor. 06-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen kampa, Türkiye'nin yanı sıra Polonya ve Letonya'nın olimpik kadroları ile milli sporcuları katılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında Erzurum'da başlattığı Uluslararası Short Track Yeni Sezon Hazırlık Kampı tüm hızıyla sürüyor. Yüksek rakımı ve buz sporları altyapısıyla dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelen Erzurum'da buz üstüne çıkan sporcular, yeni sezon öncesi güç depoluyor. 25 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta, Türk Olimpik Kadro sporcularının yanı sıra Polonya ve Letonya Olimpik Kadroları ile milli takım sporcuları da yer alıyor. Uluslararası partnerlerle yürütülen ortak çalışma, sporcuların performans artışına büyük katkı sağlıyor.

Protokolden Sporculara Moral Ziyareti

Yoğun tempoda devam eden kampı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyetle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Çakmur ve beraberindeki heyet, yeni sezon hazırlık sürecinde takıma başarı dileklerini iletti. Ziyarette sporculara tatlı ikramında bulunulurken, teknik ekip ve sporcular da yakın ilgi ve desteklerinden dolayı gençlik ve spor il müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ERZURUM