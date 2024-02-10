Erzurum\'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine, 11 erkek, 11 kadın takımla şampiyonanın düzenlendiğini söyledi.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Koçak, "Kar voleybolu yeni bir branş ve yakın zamanda olimpiyatlara girmesini bekliyoruz. Erzurum olarak kar voleyboluna başlangıç yaptık." dedi.

Koçak, kar voleybolunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktararak, "Yerelde faaliyetlerimiz oluyordu ama artık ulusal ve uluslararası faaliyetleri düzenleme noktasındayız. Ejder 3200 önderliğinde bu turnuvaya başladık. Nasipse önümüzdeki ay burada uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Organizasyon, 13 Şubat Salı günü final müsabakalarıyla sona erecek.