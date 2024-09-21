Erzurum\'da Voleybol Şampiyonu Emniyet

Spor

Erzurum'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Şampiyonluk ipini Erzurum Emniyet Müdürlüğü takımı göğüsledi.

GSB Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Şampiyonluk karşılaşmasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü takımı ile H Tipi Cezaevi Personelleri Takımı arasında gerçekleşen final maçında İl Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Şampiyon takımı İl Emniyet Müdür Kadir Yırtar'ı makamında ziyaret etti. - ERZURUM