Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Görev Değişimi - Son Dakika
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nde Görev Değişimi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Birdal Öztürk'ün görevini Levent Çakmur devraldı. Birdal Öztürk, Bakanlık emrine verilirken, Levent Çakmur resmen göreve başladı.

14.02.2024 16:43
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı ve Levent Çakmur resmen göreve başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Birdal Öztürk, devir teslim töreni ile yeni il müdürü Levent Çakmur'a görevini devretti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur atanmıştı. Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan, ardından da Erzurum'a il müdürü olarak atanan Birdal Öztürk, iki yıl boyunca bu Erzurum'da görev yaptı. Birdal Öztürk'ün şu an için Bakanlık emrine verildiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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