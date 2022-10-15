Erzurum haberi... Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da - Son Dakika
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Erzurum haberi... Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da

15.10.2022 10:59
Erzurum haberi... Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da

Erzurum haberler... Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden zirve yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden zirve yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurum'da zorlu bir maça çıkacaklarnı belirterek, "Geçen haftaki galibiyetin anlam kazanması için mutlak 3 puan almalıyız. Takımıma inancım tam" dedi. Bodrumspor ligde haftaya 14 puanla dördüncü basamakta başladı.


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Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Sakaryaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum haberi... Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da - Son Dakika

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