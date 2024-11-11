Erzurum Kadın Hentbol Takımı Umut Veriyor - Son Dakika
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Erzurum Kadın Hentbol Takımı Umut Veriyor

Erzurum Kadın Hentbol Takımı Umut Veriyor

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü ile oynadığı maçta kaybetmesine rağmen sergilediği performansla gelecek için umutlarını artırdı. Takımın antrenörü Gökçe Çevik Tarhan, lige alışma sürecinde olduklarını ve önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını belirtti.

11.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü karşısında sergilediği oyunla gelecek için ümit verdi.

Geçtiğimiz sezon Ordu'da düzenlenen Bölgesel Hentbol Ligi karşılaşmalarında namağlup şampiyon olarak Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligine yükselen Erzurum ASP Spor Kulübü, Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırladı. Ilıca'daki spor salonunda oynanan karşılaşmada güçlü rakibi karşısında başa baş bir oyun sergileyen Erzurum ekibini maç boyunca yalnız bırakmayan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, takımının sahadan mağlup ayrılmasına rağmen ümit var olduğunu söyledi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle sahaya ellerindeki dev Atatürk posteri ile çıkan takımlar, bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

Emre Çetindemir ve Kadir Bayram hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmaya konuk takım Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü başladı. İlk yarıda rakibi ile denk bir mücadele sergileyen ev sahibi ekip, ikinci yarıda rakibinin tecrübesine yenik düştü. Ancak yenilgiye rağmen sergilediği oyunla göz dolduran ASP Spor Kulübü, gelecek için ümit verdi. 2. Ligdeki ilk yılı olan ve ikinci karşılaşmasına çıkan Erzurum ekibi, 4 yıl önce birinci yılın ardından bölgesel ligde yarışmaya hak kazanmıştı. Aynı yıl ise namağlup olarak Play Off'a yükselerek 2. Lige çıkmak için mücadele veren ASP Spor Kulübü, son maçta talihsiz bir şekilde yenilerek şampiyonluğu kaçırdı.

Erzurum'un ilk kadın hentbol takımı oma özelliğini de taşıyan ASP Spor Kulübü, 3. yılında Ordu'da düzenlenen Play Off müsabakalarında yenilgi almadan namağlup olarak 2. Lige yükselmeyi başarmıştı. Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde lige iyi bir başlangıç yapamasa da takım baş antrenörü Gökçe Çevik Tarhan, henüz lige alışmaya çalıştıklarını belirterek, önümüzdeki haftalar daha başarılı sonuçlar alacaklarını belirtti.

Diğer yandan takımı Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü karşısında yalnız bırakmayan ve karşılaşmayı baştan sona kadar tribünden izleyerek sporculara destek veren ASH İL Müdürü Hasan Aykut, asıl hedeflerinin sporda bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Hentbol Kadınlar Liginde Erzurum'u temsil ederek bir ilke imza attıklarını belirten Aykut, sporcuların göstermiş olduğu özverili mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Önce sporda bir farkındalık oluşturmak ardından da başarılara imza atmak istediklerini söyleyen Aykut; "Bildiğiniz üzere spor, toplumsal olarak, kişisel olarak bakıldığı zaman özellikle çocuklar üzerinde, gençler üzerinde dayanıklılığı arttırdığı, bağışıklık sistemini geliştirdiği, stresi azalttığı, takım ruhunu, ekip ruhunu geliştirdiği, sosyalleştirmeyi arttırdığı, bu noktada da bizim için çok önem arz ediyor. Bizim için bu çok önemlidir bizim. Bu noktada sporu ve sporcuyu destekliyoruz." dedi.

Aykut, hentbolun yanı sıra, güreş, boks, basketbol, curling, kick boks, buz hokeyi ve atletizm gibi birçok branşta da faaliyet gösterdiklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Kadın Hentbol Takımı Umut Veriyor - Son Dakika

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