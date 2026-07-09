Erzurum Palandöken, Futbol Kamp Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde de yerli ve yabancı futbol kulüplerinin en önemli kamp merkezlerinden biri oldu.

Türkiye'nin farklı liglerinden takımların yanı sıra İran, Kuveyt, Gürcistan ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin de tercih ettiği Erzurum'da bu kamp döneminde amatör kulüplerle birlikte yaklaşık 30 takımın kamp yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Erzurum'da kamp yapan takımların önemli başarılar elde etmesi de kentin tercih edilmesinde etkili oldu. Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselirken, Bursaspor 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, Amed Sportif Faaliyetler de ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı. Konyaspor ise kupada finale yükseldi. Erzurum'da kamp yapan takımların büyük bölümü sezonu başarılı sonuçlarla tamamladı.

Yeni sezon kamp döneminde şu ana kadar Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çaykur Rizespor, 1. Lig temsilcisi Vanspor FK ile Gürcistan ekibi Dinamo Batumi çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. Erzurumspor FK'nın kamp programında 5, Çaykur Rizespor'un 2, Vanspor FK'nın 3-4 hazırlık maçı bulunurken, Amed Sportif Faaliyetler'in ise kamp şartlarına göre iki hazırlık maçı yapması planlanıyor.

İkinci kamp dönemi ise 16 Temmuz'da başlayacak. Bu tarihten itibaren İran temsilcisi Perspolis ile Kuveyt ekibi Al Arabi Erzurum'da kamp yapacak. Ayrıca İran ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerle de görüşmeler devam ediyor.

"Yaklaşık 30 kulübün Erzurum'da kamp yapmasını bekliyoruz"

Vole Sports Travel Operasyon Müdürü Emre Almak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12-13 yıldır Erzurum'da futbol takımlarının kamp organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl da yoğun bir kamp dönemi yaşandığını söyledi. Şu anda Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor, Vanspor FK ve Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'nin Erzurum'da kamp yaptığını ifade eden Almak, "İkinci kamp döneminde 16 Temmuz itibarıyla Kuveyt'ten Al Arabi ile İran'ın Perspolis takımı başta olmak üzere İran ve Kuveyt'ten ekipler Erzurum'a gelecek. Bunun dışında İran ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerle de görüşmelerimiz sürüyor. Takım sayısının artmasını bekliyoruz. Profesyonel lig takımları bazında yaklaşık 18-20 kamp öngörüyoruz. Amatör takımları da dahil ettiğimizde bu sayı 28-30 civarına ulaşacaktır" dedi.

Geçtiğimiz sezon Erzurum'da kamp yapan takımların önemli başarılara imza attığını vurgulayan Emre Almak, "Erzurumspor FK şampiyon oldu. Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükseldi. Bursaspor şampiyon oldu. Trabzonspor kupayı kazandı, Konyaspor ise finale yükseldi. Erzurum'da kamp yapan takımların büyük bölümü sezonu başarılı bir şekilde tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

"Uçak seferleri artarsa daha fazla takım gelir"

Erzurum'un kamp organizasyonlarında en önemli sorunun ulaşım olduğunu dile getiren Almak, özellikle uçak seferlerinin yetersizliğinin bazı kamp programlarının iptal edilmesine neden olduğunu aktardı.

Cezayir'den gelmek isteyen bazı kulüplerin İstanbul üzerinden Erzurum'a bağlantı bulamadıkları için kamplarını iptal ettiğini belirten Emre Almak, "Benzer şekilde Suudi Arabistan'dan görüştüğümüz bazı takımların da kamp planları iptal oldu. Uçak seferlerinin artırılması halinde Erzurum'a çok daha fazla takım getirebiliriz" diye konuştu.

Kampa gelen ekiplerin hazırlık maçlarına da büyük önem verdiğini ifade eden Almak, "Takımlar genellikle iki ya da üç hazırlık maçı yapmak istiyor. Yaklaşık 20 profesyonel takımın kamp yapması halinde Erzurum'da 40'a yakın hazırlık maçının oynanacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. - ERZURUM