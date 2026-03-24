Erzurum "Spor Şehri" unvanı ve tesis vizyonu ile EUSA 2028\'e ev sahipliği yapacak

Erzurum'un iyi niyet protokolü, EUSA; Avrupa Üniversite Sporları Ajansı'nın Erzurum'daki buz sporları ve kış sporları tesislerine hayran kalması sonucu 2028 Üniversiteler Avrupa Kış Oyunları, Dadaşlar diyarında yapılacak. Özellikle, UNIVERSIADE 2011 sürecinde yapılan buz salonlarının GSİM tarafından çehresinin değiştirilmesi de organizasyonun Erzurum'a verilmesinde önemli rol oynadı.

2028 Üniversiteler Avrupa Kış Spor Oyunları Erzurum'da yapılacak. Organizasyonun Erzurum'a verilmesinde özellikler şehrin tesis vizyonu ve iyi niyet protokolü önemli rol oynadı. EUSA; Avrupa Üniversite Sporları Ajansı heyetinin Erzurum gezisi esnasında buz salonları ve kış sporları tesislerin beğenmesi organizasyonun Erzurum'a verilmesinde en büyük etken oldu.

Tesisler Tam Not Aldı

Erzurum özellikle, 2029 UNIVERSIADE öncesinde en önemli sınav olan 2028 Üniversiteler Avrupa Kış Oyunları'nın alınmasında ciddi bir hazırlık süreci atlattı. İyi niyet protokolünün imzalanmasının yanında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özellikle 2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan buz salonlarını revize etmesi ve 5 adet buz salonuna önemli bir vizyon kazandırmasının yanında buz salonlarının bünyelerinde yaptığı antrenman salonları ile tesisleri daha rantabl (verimli) hale getirmesi EUSA Avrupa Üniversiteler Spor Ajansı tarafından tam not aldı.

Çakmur: Spor Şehri Olarak Bizi Hazırız

"Şehrimiz adına gurur verici bu önemli gelişmeyi, büyük bir mutluluk ve onurla paylaşıyoruz." Diyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "2028 Üniversiteler Avrupa Kış Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkının resmen onaylanması, ülkemiz ve şehrimiz adına tarihi bir kazanım olmuştur. Bu süreçte tesislerimizin revizyonu ve altyapımızın güçlendirilmesi yönünde sağlanan güçlü destekler, spor vizyonumuza büyük katkı sunmuştur. En başta, şehrimize Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımını kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere; sürecin her aşamasında büyük bir gayret gösteren Erzurum Valimiz Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP Erzurum Milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, süreci yakından takip eden Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin spor altyapısını daha da ileriye taşıyacak, uluslararası alanda prestijini artıracak bu büyük organizasyonun hayırlı olmasını diliyor; birlik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

2025'te İtalya'da Yapıldı

Üniversiteler Avrupa Kış Spor Oyunları'na en son 2025'te İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldığını belirten Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Bu organizasyona 16 Avrupa ülkesinden 60 Üniversite ve 300 sporcu katılmış. Bu rakamının 2028'de daha çok artacağını düşünüyoruz. Biz spor şehri olarak organizasyona hazırız" diye konuştu. - ERZURUM