Erzurum, Sporcu Sayısıyla Öne Çıkıyor

Spor

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar birçok uluslararası kış ve yaz spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erzurum, son yıllardaki yatırımlarla önemli bir spor şehri haline geldi.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonları ve dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'ne sahip şehirde, kış sporlarının yanı sıra atletizm pistleri, yüzme havuzları, spor salonları ve futbol sahalarıyla her mevsim spor olanağı bulunuyor.

Daha önce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası, FIS SBX Snowboard Dünya Kupası gibi organizasyonlara başarılı şekilde ev sahipliği yapan kent, lisanslı sporcu sayısıyla da adından söz ettiriyor.

Şehirde, kış sporları başta olmak üzere farklı branşlarda 89 bin 429 lisanslı sporcu bulunuyor.

Çakmur: "Sporcu ve kulüp sayımız ivme kazanarak artıyor"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentteki spor tesisi yatırımlarının 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile başladığını dile getirdi.

Özellikle kış sporları tesislerinin birçok sporcuya hizmet verdiğini belirten Çakmur, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüzme havuzları, kış spor tesisleri, hem Erzurum'daki gençlerimize hem de Türkiye'deki aktif sporculara hizmet veriyor. Kampa gelenler ve Erzurum'daki kulüp sporcularımız bu tesislerimizin tamamından faydalanıyor." dedi.

Atlama kulelerini tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Çakmur, şöyle konuştu:

"Kulelerimizin çökmesiyle birlikte yeniden onarım yaptık ve son aşamada rampalarda ve pistlerinde bazı aksaklıklar vardı. Şimdi projelendirme bitti ve tekrar tadilata başlayacağız. Bir dahaki sezona yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımız da şu anda 20, 40 ve 60'lık dediğimiz rampalarda antrenman yapıyor. Bu yatırımlarla birlikte sporcu ve kulüp sayımız ivme kazanarak artıyor. Şu anda 89 bin lisanslı sporcu sayımız var. 14 bin tane sporcu kartına sahip, yarışmacı olmasa bile bizim tesislerimizden faydalanan kişi var. 256 spor kulübümüz ve 14 tane de kış sporlarıyla ilgili Süper Lig seviyesinde takımımız mevcut."

"Kış sporlarında Erzurum'un çocukları Türkiye'yi temsil ediyor"

Çakmur, artık lisanslı sporcu ve kulüp sayısıyla değil, olimpiyat madalyası sayısıyla devam etmek istediklerini belirterek, bu hedef için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Şu anda buz hokeyinde Süper Lig'de yarışmacı olan kulüplerin yüzde 80'e yakınının Erzurum'dan olduğunu aktaran Çakmur, "Curling Milli Takımı ile antrenörleri, olimpik kızak takımı ve 'Uçan Türk' denilen Fatih Arda İpcioğlu... Hepsi Erzurum'un çocuğu. Kış sporlarında Erzurum'un çocukları Türkiye'yi temsil ediyor, bayrağımızı dalgalandırmak için çabalıyor. Bu kadar tesisin Erzurumlulara yansıması olarak görüyoruz." diye konuştu.