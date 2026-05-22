Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı

Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı
22.05.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan sporcuların başarılarını kutladı.

Erzurum adına okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında derece kazanan sporcular ile antrenörler, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı. İl Müdürü Çakmur, "Tekvandoda geçen yıla oranla bu yıl madalya sayımızın ikiye katlanması, bizlerin de çalışma şevkini artırıyor" dedi.

Erzurum adına 2025-2026 okul sporları sezonu ve Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek madalya kazanan sporcular ile antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Tekvando İl Temsilcisi Yavuz Zeren'in de yer aldığı ziyaret, oldukça samimi bir ortamda geçti.

Okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri dereceler hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Zeren, "Geçtiğimiz yıla baktığımızda, bu yıl şu ana kadar elde ettiğimiz madalya ve derecelerle başarımızı ikiye katladık. Yüzde yüz artan bu başarımızda İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüzün katkıları çok büyük. Onların ilimize kazandırdığı tesisler sayesinde bu başarıları elde ettik. Tekvandoda elde edilen başarıda hem tecrübeli hem de genç antrenörlerimizin rolü çok büyük. İnanılmaz bir birlik ve bütünlük içinde çalışarak bu başarıları yakaladık," dedi.

Sporda üst klasmandayız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporcularla tek tek yakından ilgilenerek, "Sizlerin elde ettiği başarılar bizleri daha çok çalışmaya, daha çok tesis kazandırmaya teşvik ediyor. Sporda üst klasmandayız. Her türlü Türkiye şampiyonasında Erzurum'un ismi var. Bu bizim için bir gurur vesilesidir," dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizler başarı elde ettikçe bizler de boş durmuyoruz. Birçok spor branşının yanı sıra uzak doğu sporlarını adeta bodrum katlarından kurtardık; modern antrenman ve müsabaka salonlarına taşıdık. Tesisleşmede elde ettiğimiz başarı ve sporu gençliğin ayağına götürme gayemiz meyvelerini vermiştir. Artık hedefimiz olimpiyatlar; yaz ve kış olimpiyatları için sporcu yetiştirme yarışına giriştik. Tekvandoda başarının yüzde yüz artmasında emeği geçen antrenörlerimizi kutluyorum. Çocuklarının elinden tutarak spor salonlarına, antrenmanlara getiren ailelere de müteşekkiriz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:59:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.