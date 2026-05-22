Erzurum Sporcuları Başarılarını Paylaştı

Erzurum adına okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında derece kazanan sporcular ile antrenörler, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı. İl Müdürü Çakmur, "Tekvandoda geçen yıla oranla bu yıl madalya sayımızın ikiye katlanması, bizlerin de çalışma şevkini artırıyor" dedi.

Erzurum adına 2025-2026 okul sporları sezonu ve Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek madalya kazanan sporcular ile antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Tekvando İl Temsilcisi Yavuz Zeren'in de yer aldığı ziyaret, oldukça samimi bir ortamda geçti.

Okul sporları ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri dereceler hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Zeren, "Geçtiğimiz yıla baktığımızda, bu yıl şu ana kadar elde ettiğimiz madalya ve derecelerle başarımızı ikiye katladık. Yüzde yüz artan bu başarımızda İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüzün katkıları çok büyük. Onların ilimize kazandırdığı tesisler sayesinde bu başarıları elde ettik. Tekvandoda elde edilen başarıda hem tecrübeli hem de genç antrenörlerimizin rolü çok büyük. İnanılmaz bir birlik ve bütünlük içinde çalışarak bu başarıları yakaladık," dedi.

Sporda üst klasmandayız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporcularla tek tek yakından ilgilenerek, "Sizlerin elde ettiği başarılar bizleri daha çok çalışmaya, daha çok tesis kazandırmaya teşvik ediyor. Sporda üst klasmandayız. Her türlü Türkiye şampiyonasında Erzurum'un ismi var. Bu bizim için bir gurur vesilesidir," dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizler başarı elde ettikçe bizler de boş durmuyoruz. Birçok spor branşının yanı sıra uzak doğu sporlarını adeta bodrum katlarından kurtardık; modern antrenman ve müsabaka salonlarına taşıdık. Tesisleşmede elde ettiğimiz başarı ve sporu gençliğin ayağına götürme gayemiz meyvelerini vermiştir. Artık hedefimiz olimpiyatlar; yaz ve kış olimpiyatları için sporcu yetiştirme yarışına giriştik. Tekvandoda başarının yüzde yüz artmasında emeği geçen antrenörlerimizi kutluyorum. Çocuklarının elinden tutarak spor salonlarına, antrenmanlara getiren ailelere de müteşekkiriz." - ERZURUM