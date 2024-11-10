Erzurum Voleybol Kulübü'nde Play-off Umudu - Son Dakika
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Erzurum Voleybol Kulübü'nde Play-off Umudu

Erzurum Voleybol Kulübü\'nde Play-off Umudu

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, Batman'ı 3-0 yenerken liderliği sürdürdü.

10.11.2024 16:20
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Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü emin adımlarla Play-off yolunda ilerliyor.

TVF 2.lig 5.gruota mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü bu hafta Batman Kozluk Spor Voleybol Kulübü ile karşılaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk sete fırtına gibi giren ev sahibi ekip 1.sette rakibine 25 - 16 ile üstünlük sağladı. 2.set ise karşılıklı sayılarla başladı. Zorlu geçen sette yine ev sahibi ekip 25 - 20 ile kazandı. 3.sette oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi 25 - 12 gibi bir üstünlük sağlayarak hem seti hem de maçı kazanmayı başardı.

Antrenör Mehmet Kırık maç sonrası yaptığı açıklamada "Her maç zor ve her rakibe karşı ayrı bir taktik ve oyun anlayışı ile çıkıyoruz. Ayrıca hedefimiz doğrultusunda yine her müsabakaya final heyecanıyla çıkıyoruz. Hedefimiz tabi ki öncelikle play-off ve Allah nasip ederse bir üst lige çıkmak. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

2.lig 5. grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü 6.macında 6.galibiyeti alarak grup liderliğini sürdürdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Voleybol Kulübü'nde Play-off Umudu - Son Dakika

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