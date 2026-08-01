Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Futbol Takımlarını Ağırlıyor

Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Futbol Takımlarını Ağırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yerli ve yabancı 8 futbol takımını misafir ediyor.

Türkiye'nin önemli yüksek irtifa kamp merkezleri arasında yer alan Erzurum, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan modern antrenman sahaları, serin iklimi ve yüksek rakımıyla dikkat çeken Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ile İran, Kuveyt ve Mısır liglerinden toplam 8 takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüksek rakımı, serin yaz havası, FIFA standartlarındaki doğal çim sahaları, modern tesisleri ve konaklama imkanlarıyla öne çıkan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon öncesinde de yerli ve yabancı kulüplerin en fazla tercih ettiği kamp merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

2 Süper Lig ekibi kamp yapıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, ilk iki etap kamp çalışmalarını kendi tesislerinde tamamlamasının ardından üçüncü etap hazırlıklarına da Erzurum'da devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, 27 Temmuz'da Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladığı üçüncü etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'u tercih etti. 26 Temmuz'da kente gelen turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek. Akdeniz temsilcisi kampın ardından Antalya'ya dönerek hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Türkiye liglerinden takımları ağırlıyor

1. Lig ekiplerinden Vanspor FK ise sezon öncesi ikinci kamp dönemini de Erzurum'da gerçekleştiriyor. 8 Temmuz'da başladığı kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, 3 Ağustos'a kadar Palandöken'de yeni sezona hazırlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Erzincanspor da 27 Temmuz'da başladığı Erzurum kampını 21 Ağustos'a kadar sürdürecek. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 Spor Kulübü ise 30 Temmuz'da başladığı Erzurum kampına 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

Asya ve Afrika takımlarının da tercihi oldu

Yabancı takımlar da sezon öncesi hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti. İran Persian Gulf Ligi ekiplerinden Perspolis, 24 Temmuz'da geldiği Erzurum'da çalışmalarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek.

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC de 17 Temmuz'dan bu yana Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kuveyt temsilcisi, 6 Ağustos'a kadar Erzurum'da kalarak kamp programını tamamlayacak.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC ise 23 Temmuz'da başladığı Erzurum kampına devam ediyor. Mısır temsilcisi de 6 Ağustos'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Misafir, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Otomobiller için yeni vergi uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var
Pakistan’da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!
Acı tesadüf Bir aile ikinci kez aynı faciasıyla yıkıldı Acı tesadüf! Bir aile ikinci kez aynı faciasıyla yıkıldı

09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:57
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
08:09
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş
07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
07:23
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı
CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 09:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.