Erzurumlu Milli Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumlu Milli Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Erzurumlu Milli Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Erzurumlu milli kick boks sporcuları, hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına yarışacak olan sporcular, antrenörleriyle birlikte şampiyonluk hedefliyor. Milli sporcular, olimpiyatlarda ülkelerini temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor.

08.08.2024 10:20  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlu milli kick boks sporcuları bir yandan katılacakları dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanırken, bir yandan da gözlerini olimpiyatlara çevirdi.

23 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılacak olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası ve 02- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına katılacak olan milli sporcular, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörler Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu'nun çalıştırdığı milli sporculardan Vedat Ağyürek 69 kiloda Büyükler Avrupa Şampiyonası'na, 57 kiloda Berat Önal, 63 kiloda Furkan Akgün ve 74 kiloda Muhammet Emin Alkan ise Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacaklar. Yaklaşık 11 yıldır Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nde Kick Boks Takımı'nı çalıştıran antrenör Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu, sporcularından şampiyonluklar beklediklerini ifade ettiler.

Antrenör Emre Şahin, sporcularının da kendileri gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmalarının onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Şampiyon olmak ve şampiyonluk zirvesinde kalmak bir çok zorluklar fedakarlıklar gerektiriyor. Elhamdülillah geçen sene bu sporcularımız Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettirdi. İnşallah bu sene de Dünya Şampiyonası'nda tüm dünyaya dinletmek nasip olur. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, maddi ve manevi olarak destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'a sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Milli sporcular Vedat Ağyürek, Berat Önal, Furkan Akgün ve Muhammet Emin Alkan da hedeflerinin daha fazla dünya ve Avrupa şampiyonluğu madalyası almak olduğunu belirterek, "Ülkemizi ve bayrağımızı olimpiyatlarda temsil etmek en büyük hayalimiz. Bunun için yorulmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gençlik, erzurum, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumlu Milli Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumlu Milli Kick Boks Sporcuları Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement